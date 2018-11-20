Гриценко подав до суду на БПП

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявляє, що подав позов проти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і народного депутата з фракції БПП Олександра Бригинця.

Гриценко вимагає від відповідачів спростувати інформацію про те, нібито він, перебуваючи на посаді міністра оборони України, був причетний до продажу військового майна на понад 1,3 мільйона гривень.

Позов про захист честі, гідності, ділової репутації і спростування недостовірної інформації поданий до Дніпровського районного суду Києва.

«За поширення завідомо неправдивої інформації через їхню ТСК вони тепер відповідатимуть у суді», – написав Гриценко у Facebook 20 листопада.

У БПП позов наразі не коментували.

Верховна Рада України у червні утворила тимчасову слідчу комісію для розслідування розкрадання в Збройних силах України і підриву обороноздатності держави у період 2004-2017 років. Чергове засідання цієї комісії відбулося 20 листопада.

У вересні у Facebook депутат Верховної Ради Бригинець, який є членом вказаної ТСК, опублікував інформацію, в якій звинувачує Гриценка в розкраданні військової техніки. Схожу інформацію у 2016 році наводили і в Генпрокуратурі.

На сайті парламенту містяться висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в яких вказано, скільки майна було продано в армії за різних міністрів оборони.

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