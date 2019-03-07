Суд за позовом Гриценка не знайшов ознак агітації за Порошенка на сайті президента

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в президенти Анатолія Гриценка до чинного глави держави та кандидата в президенти Петра Порошенка щодо порушень під час ведення передвиборної агітації. Про це 7 березня повідомив представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький, інформує «Інтерфакс-Україна».

Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання передвиборною агітацією інформації у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня до Одеської області, розміщеної на офіційному сайті президента.

Чорнолуцький зазначив, що на це рішення буде подано апеляцію до Верховного суду.

Гриценко просив суд зобов’язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду й утриматися від використання для цих цілей бюджетних коштів.

Крім того, Гриценко подав до суду ще два аналогічні позови щодо поїздок президента на Донеччину.

В адміністрації Порошенка справу не коментували.

Третіми сторонами в справі суд визначив Адміністрацію президента і ЦВК.