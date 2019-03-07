7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів

Всі кандидати, раніше зареєстровані Центральною виборчою комісією для участі у виборах президента-2019 можуть звернутися із заявою про відмову балотуватися до 7 березня включно.

«У будь-який час після реєстрації кандидата на пост президента України, але не пізніше ніж за двадцять три дні до дня виборів», – йдеться у роз’ясненні на сайті ЦВК.

За процедурою, в разі звернення кандидата на пост президента України у будь-який час після реєстрації, але не пізніше ніж за 23 дні до дня виборів, з письмовою заявою про відмову від балотування ЦВК ухвалює рішення про скасування реєстрації, але грошова застава (2,5 мільйона гривень – ред.) не повертається, а перераховується до держбюджету.

Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.

Поки про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий, але лише заяву останнього прийняла і офіційно задовольнила ЦВК.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.