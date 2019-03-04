Поліція виявила апаратуру для прослуховування офісу Зеленського – Аваков

Поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського, на місці події працює слідчо-оперативна група. Про це 4 березня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як інформує МВС, до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській.

«Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети. Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили ці предмети, небезпеки для життя людей вони не становлять. Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події та вилучає обладнання. Інформація про знахідку передана в органи прокуратури та Службу безпеки України», – ідеться в повідомленні.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події, вказує Національна поліція України.