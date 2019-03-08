ЦВК залишила в бюлетені імена 39 кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.

«Відтак, після скасування реєстрації 5 кандидатів на пост президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів на президентський пост та відомості про них», – ідеться в повідомленні на сайті ЦВК.

На засіданні, яке завершилося вночі 8 березня, комісія скасувала реєстрацію Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва та Дмитра Добродомова кандидатами на пост президента України на чергових виборах 31 березня.

Зокрема, Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидатами у президенти народних депутатів Дмитра Добродомова, висунутого партією «Громадський рух «Народний контроль», та Євгенія Мураєва, висуванця від партії «Наші».

Також ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом Дмитра Гнапа, висуванця від партії «Сила людей».

У попередні дні була скасована реєстрація Андрія Садового та Сергія Кривоноса.