Зеленський заявляє, що проти нього готують кримінальні справи

Кандидат у президенти України, комік Володимир Зеленський заявляє, що проти нього готуються кримінальні справи і провокації на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР». Відео зі своєю заявою він виклав у Facebook.

«Влада вже пробила дно. По-перше, почали прослуховувати мій офіс. По-друге, реєструють кримінальну справу проти мене, проти «Кварталу» – відмивання якихось там грошей. Третє – з’явилася інформація, що спеціальні люди шукають контакти на території «ЛНР», – заявив Зеленський.

Хто саме готує справи і провокації він не уточнив.

За словами Зеленського, інформацію йому надали «професіонали» з силових структур.

Правоохоронці вказану заяву наразі не коментували.

4 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

У Службі безпеки України пізніше заявили, що справді здійснюють «оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська, 26», але ці дії спецслужби кандидата в президенти України Володимира Зеленського не стосуються.