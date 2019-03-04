СБУ: прослуховування на вулиці Білоруській у Києві Зеленського не стосується

Служба безпеки України заявляє, що справді здійснює «оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26», але ці дії спецслужби кандидата в президенти України Володимира Зеленського не стосуються.

«Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням. За вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають відношення кандидати. Усі дії відбуваються на підставі ухвали суду стосовно особи, яка жодним чином не пов’язана з виборчою кампанією», – повідомляє СБУ у Facebook.

Раніше 4 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського.