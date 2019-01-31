Шоумен Володимир Зеленський, який вже офіційно зареєстрований ЦВК кандидатом у президенти України, виправив декларацію і вніс інформацію щодо володінням ним акціями кіпрської компанії Green Family Ltd, через яку йому і його бізнес-партнерам належать кінокомпанії в Росії. Раніше про цей бізнес розповіли журналісти програми «​Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «​UA: Перший») у розслідуванні «Зелена родина ру».

​У виправленій декларації за 2017, яка була розміщена 30 січня на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, у розділі «Цінні папери» Зеленський вказав, що є власником 300 акцій кіпрської компанії.

У першій поданій декларацій згадок про Green Family Ltd не було.

Раніше «Схеми» встановили, що у Володимира Зеленського досі існує кінобізнес на території Росії, хоча він запевняв, що закрив його ще у 2014 році.

Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

​У Росії три компанії, знайдені журналістами, з 2014 по 2017 рік заробили понад 16 мільйонів доларів.

Найбільш успішною серед них є «Грин Филмс». За даними Федеральної служби державної статистики Росії, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му – близько 208 мільйонів, у 2016-му – трохи більше ніж 123 мільйони рублів.

У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до майже 180 мільйонів. Серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів.

​Компанія «Грин Филмс» не лише досі працює в Москві, але й взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії. На зйомку фільму «Вниз» ця компанія отримала 35 мільйонів рублів від Мінкульту Росії.

За повідомленнями, одну з ролей у ньому має зіграти російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії і виступав на з’їзді прокремлівської партії «Єдина Росія».

Сам шоумен і кандидат у президенти спершу заперечував, що має кінобізнес у Росії – і в коментарі журналістам «Схем», і згодом у своєму відеозверненні. Пізніше в інтерв’ю виданню «Українська правда» визнав, що справді має в Росії діючий бізнес.