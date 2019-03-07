Порошенко-Труханов: хто кому допоможе?

«Усе, що ми сьогодні говоримо, що нас поважають і підтримують, у нас високі рейтинги… кажучи чесно, Петре Олексійовичу, це все завдяки вам. Завдяки тому, що ви дали можливість нам проявити своє ставлення», – такими словами закінчував свій виступ на Раді регіонального розвитку одеський міський голова Геннадій Труханов 2 березня.

Під час промови на сцену вийшов голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов – у руках він ніс наповнену пластикову каністру. За водою з Куяльника раніше своїх помічників відсилав сам Порошенко – того ж дня раніше президент зробив Куяльник курортом державного значення. «Ти поки сховай, а то ти всю кінцівку Геннадія зараз зімнеш», – пожартував президент. Через кілька днів один із дружніх до Геннадія Труханова одеських сайтів заявив, що посол США попередила Степанова про неприпустимість фальсифікацій в Одеському регіоні.

Візит Петра Порошенка в Одесу 2 березня став четвертим регіональним візитом за зиму – 28 грудня минулого року він приїжджав на відкриття прикордонного пункту «Паланка», 12 лютого – на відкриття траси Одеса – Рені, а 26 лютого – для зустрічі із спецпредставником Державного департаменту США Куртом Волкером.

В Одесі 2 березня президент не тільки відвідав Раду регіонального розвитку. Перед тим він відвідав ярмарок із приводу дня народження Одеської області. А увечері Порошенко виступив у центрі Одеси поблизу Потьомкінських сходів.

На сцені міського голову кореспондент Радіо Свобода не помітив. Але після виступу, коли президент пішов фотографуватися і спілкуватися із одеситами, Труханов постійно його супроводжував. У відповідь на питання з натовпу Порошенко навіть подякував міському голові за гостинність.

За кілька днів до приїзду Порошенка в Одесу в мережі виклали аудіозапис, на якому голос, схожий на депутата міської ради і давнього союзника Труханова Олега Бриндака, інструктує людей, як треба себе поводити під час візиту президента в Одесу.

«Очікуються провокації. Кожний район отримує свою дислокацію. Наше завдання, завдання агітаторів, за годину до заходу щільно заповнити простір між сценою і Дюком, нікого чужого не пропускати. Вигуки «за Шарія», «за Гандзюк» треба буде перекричати, фізичного впливу не треба. Окрема група людей, напевно, сяде на лавки на Приморському бульварі, щоб вони були зайняті своїми людьми», – каже, серед іншого, на запису людина, голос якої схожий на Бриндака.

Близько року тому в інтерв’ю Соні Кошкіній Труханов, відповідаючи на запитання щодо своєї підтримки президента, відповів: «Розумієте, я людина, яка ходить із підозрою від НАБУ. Це, погодьтеся, не найкраща підтримка. Не знаю, чи хочуть цього (на Банковій – ред.)».

Що змінилося за рік? Чому сьогодні підтримка одеського міського голови настільки важлива для Порошенка і чи покращилися їхні стосунки останнім часом?

На думку керівника одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолія Бойка, президентові потрібна публічна і організаційна підтримка Труханова та його команди, зокрема майбутніх членів виборчих комісій.

«Труханов для президента – це організаційний і адміністративний, а також, як вважає сам Порошенко, електоральний ресурс. А для Труханова Порошенко – це прикриття від можливих кримінальних переслідувань та певний «карт-бланш» на реалізацію того, що він вважає потрібним в Одесі. Чи отримає кожна сторона те, що вони очікують, – це питання», – каже Бойко. Він спостерігає за виборами в Одеському регіоні вже багато років, а Комітет виборців під час останніх кількох виборів виступав партнерською організацією всеукраїнської мережі «Опора», координатори якої контролюють виборчий процес в Україні.

За інформацією Бойка, представники партії Геннадія Труханова «Довіряй ділам» уже зараз ходять по квартирах одеситів і проводять опитування, в тому числі такі, що формують думку громадян на користь чинного президента. Мета цих опитувань – не соціологічне дослідження, а інформування виборців.

«Наприклад, можуть питати, чи знає громадянин про ті чи інші ініціативи Петра Порошенка. Це на вигляд як соцопитування, але насправді просто інформують людей, який є чудовий кандидат. Отже, якщо представники «Довіряй ділам» проводять такі «опитування», можна припустити, що до іншої передвиборчої активності його (Труханова) структури також залучаються», – розповідає далі Бойко.

Він наводить приклад людей міського голови, які вже увійшли у виборчі комісії. Наприклад, Альберт Байжанов – він багато років працював у муніципальних структурах, у 2014-му, за даними місцевих ЗМІ, році був заарештований під час отримання хабара, але станом на 2017 рік знову працював у комунальній установі. Байжанов – представник чинного президента у 133-му виборчому окрузі. У 134-му окрузі до виборчої комісії увійшов батько директора департаменту внутрішньої політики – Сергій Жильцов. Він представляє кандидата Романа Насірова. Експерт сумнівається, що електорат Труханова буде голосувати за Порошенка, але організаційний ресурс чинного міського голови буде в нагоді чинному президентові.

За інформацією одеського активіста «Демократичного альянсу» Павла Поламарчука, результати цих «опитувань», про які розповіли в Комітеті виборців України, передають у міські та обласні органи соціального захисту.

«Агітатори по квартирах ходять і з’ясовують, наскільки люди лояльні до чинного президента. Людей вносять у списки на отримання соціальної допомоги, і вони отримують тисячу гривень соціальної допомоги. Це перший напрямок. Із тими, хто виявився супер-лояльними, домовляються і роздають їм картки із QR-кодами для голосування. Їх вони мають сфотографувати разом із бюлетенем, де буде стояти галочка за певного кандидата, в кабінці для голосування. Тому що якщо поліцейський побачить, що під час голосування ви фотографуєте паспорт, це може розглядатися як кримінальний злочин – від 3 до 5 років», – каже Поламарчук. Також ці «сітки» можуть пізніше використовуватися і на парламентських, і на місцевих виборах, вважає він.

Усього в муніципальних структурах в Одесі працює півсотні тисяч людей, до яких можна додати також членів їхніх сімей, зазначає Поламарчук. І оскільки рейтинги Порошенка і Тимошенко слабо відрізняються, ці кілька десятків тисяч виборців можуть відіграти важливу роль. «На мою думку, всі дії по Труханову, в тому числі кримінальні справи і судовий процес по «Краяну», – це спроба під вибори отримати максимально лояльну схему. Тому ми зараз бачимо не хаотичне зближення, а логічне продовження процесу примусу Геннадія Труханова до миру», – впевнений Поламарчук.

Місцева влада у найбільших містах України орієнтується на адміністрацію президента з цілої низки причин, і часто кримінальні справи використовуються для тиску на місцеву владу, каже депутат одеської міської ради від «Опозиційного блоку» Олексій Єремиця. Це не означає, що голови цих міст не винуваті, але, за його словами, завдання посадити їх чи покарати немає, є потреба тиснути на них.

«Наприклад, у кулуарах проходить інформація, нібито Труханову президент сказав, що того до виборів не посадять. Як після цього не допомогти президентові? Одеса завжди була програшним регіоном для умовного електорату Порошенка, тому, звісно, тут треба викручуватися. Люди, які завжди працювали на Партію регіонів, зараз стають членами комісій від технічних кандидатів Петра Порошенка», – каже Єремиця. Він і сам був членом Партії регіонів, працював в Одеській обласній державній адміністрації.

Не можна сказати, вважає депутат, що Труханов сильно агітує на користь Порошенка, замість цього він говорить про децентралізацію і можливість зробити місто кращим. Навіть ось ці слова подяки на адресу президента Труханову було важко говорити, наполягає політик.

Штаби Труханова вже почали працювати на Порошенка близько місяця тому, стверджує депутат міської ради Ольга Квасницька. За її підрахунками, «допомога» адміністративного ресурсу в Одесі може «дати» президентові Порошенку до 10% голосів.

«І Труханову, і Порошенкові конче необхідно об’єднати зусилля, щоб уникнути покарання для себе і ближнього оточення. Незважаючи на різне ідеологічне наповнення їхніх команд, вони обидва – хлопці з 90-х. І це саме по собі суперечить рухові України і буде подолано незалежно від того, хочуть вони, чи ні», – вважає депутат.

Після трагічної пожежі в таборі «Вікторія» восени 2017 року Петро Порошенко уникав публічних появ разом із одеським міським головою. Він перервав цю традицію 2 березня 2019 року на засіданні Ради регіонального розвитку, а потім ще й прогулявся Приморським бульваром разом із Трухановим.

У грудні 2018 року соціологічна група «Рейтинг» провела опитування і дослідження настроїв у регіонах. При середньому рейтингу Порошенка в 11% в Одеській області за чинного президента голосувати були готові тільки 5%.