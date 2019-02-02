Зафіксовані 15 випадків створення одним із кандидатів у президенти мережі агітаторів – Аваков

Зафіксовані 15 випадків створення одним із кандидатів у президенти мережі агітаторів, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю «Лівому берегу». Він не уточнив, про якого саме кандидата іде мова.

«Аферисти, які беруться за побудову «сітки», спекулюють на бажанні кандидата виграти. Виходячи з мого політичного досвіду, «сітки» реально не працювали ніколи. Виняток – випадок з [Леонідом] Черновецьким (мер Києва в 2006-2012 роках – ред.). Але тоді це пройшло, тому що ніхто такого не очікував. У всіх інших випадках це сотні мільйонів гривень і доларів «інвестицій», які заробляють «великі комбінатори». А далі, коли кандидат отримає 3%, йому скажуть: «Так це я зробив тобі з 2,5% – три!» – заявив Аваков.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 28 кандидатів у президенти.