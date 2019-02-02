Аваков: на виборах я «не в кишені в Тимошенко» і «не воюю проти Порошенка»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю «Лівому берегу» заявив, що під час виборів «підіймається над процесом» і не працює на користь того чи іншого кандидата.

«Я всім кандидатам чітко сформулював, що підіймаюся над процесом. Я «не в кишені у [Юлії] Тимошенко». Я «не воюю проти [Петра] Порошенка». Я ні з ким не домовлявся. Я вважаю, що найвища оцінка для мене – незалежний виборчий процес, коли МВС забезпечить вибори, які ніяк не будуть коригуватися з точки зору великовагового впливу на користь того чи іншого кандидата», – сказав Аваков.

Міністр додав, що ніхто не отримає від нього «жодних преференцій».

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на 2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала 28 кандидатів у президенти.