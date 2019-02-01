Кандидата в президенти Вілкула облили зеленкою у Бердянську

Кандидата у президенти України, народного депутата Олександра Вілкула 1 лютого облили зеленкою у Бердянську біля будівлі, де політик планував провести зустріч з однопартійцями. Інформацію щодо інциденту Радіо Свобода підтвердили у прес-службі головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

«1 лютого до міста Бердянськ з метою зустрічі з виборцями приїхав один з кандидатів у президенти України. Кілька десятків городян заблокували вхід до палацу культури по проспекту Азовському, в якому мала проходити зустріч. Коли кандидат вийшов зі свого авта, його не пустили до зали та облили зеленкою. Поліцейські встановили правопорушника, доставили до відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1985 року народження. На даний час встановлюються всі обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомила речниця Нацполіції у регіоні Катерина Людвік.

25 січня ЦВК зареєструвала народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула кандидатом в президенти України.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.