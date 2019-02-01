Вибори президента 2019 року встановлять історичний рекорд (огляд преси)

«Газета по-українськи» пише, що за кількістю кандидатів вибори президента-2019 встановлять історичний рекорд. А бюлетень буде чи не в півтора рази довшим, ніж у 2010-му – тоді балотувалися 24 особи. Як наголошує експерт газети соціолог Ірина Бекешкіна, таких непередбачуваних виборів ще не було. Не відомо, хто буде у другому турі. Насправді головні конкуренти на цих виборах – навіть не Порошенко й Тимошенко, а Порошенко й Путін. У цьому висловлює упевненість політолог Олександр Палій. На його думку, ціна виборів-2019 полягає саме в тому, чи зможе Україна протистояти спробам Кремля знову колонізувати державу через реванш проросійських сил та своїх ставлеників. Путін готовий працювати з будь-яким кандидатом, окрім нинішнього президента. Тому що Порошенко некомфортний для Росії – він виграє одну битву за другою, – каже Палій. – Серед таких перемог – утримання фронту на Донбасі, Угода про асоціацію з ЄС, безвіз. Також томос про автокефалію, який став однією з найбільш очевидних геополітичних поразок Путіна за час його правління. Порошенко не заграє з популізмом, і завдяки цьому економіка України останні три роки зростає. Тому Кремлю вигідний будь-який інший кандидат, – наголошує політолог. Публікація називається «Головні конкуренти на цих виборах – Порошенко й Путін».

Будь-які соціологічні дані кандидатів – це не привід для сприйняття їх як даність, а необхідність задуматися над правильною оцінкою виборчого і політичного процесу, наголошує газета «День». Адже часто оприлюднення соціологічних рейтингів тих чи інших кандидатів у президенти чи парламентських партій використовується виборчими штабами як політичні технології. «На жаль, за останній рік довіра до соціологів, яка була більш-менш стабільна протягом 10 років, статистично значуще знизилася, – констатує соціолог Володимир Паніотто. – Це пов’язано з виборами, з усе більш широким вживанням у виборчій кампанії брудних технологій, з використанням фейкових даних і псевдосоціологічних компаній». Оприлюднення рейтингів кандидатів на пост глави держави впливають на загал, констатує газета. Перш за все вони впливають на тих, хто ще не визначився. Суспільна думка від цього, певною мірою, залежить. Тому треба дуже обережно підходити до джерел подібних опитувань. Те, що Зеленський фігурує в лідерах опитувань, є кілька факторів. Існує ефект новизни. Існує ефект протестного голосування. І саме протестне голосування в його рейтингах завжди відігравало достатньо серйозний вплив. Багато хто елементарно не вірили в те, що він буде балотуватися. Тепер, коли він висунувся, подав документи і вже офіційно зареєстрований як кандидат в президенти, то цілком логічно, що у нього кількість прихильників зростає. Ще одним важливим моментом є те, що йому дуже активно допомогла дискредитаційна кампанія, яка велася проти нього останнім часом, переконані газетярі. Ця кампанія підвищила його статус і примусила ставитись до Зеленського більш серйозно, адже його опоненти до нього ставляться серйозно. Більш того, це навіяло думку про те, що він є уособленням нових сил, а стара система пручається. І звичайно, ще вагомий відсоток Зеленському додають голоси тих, хто до того стверджував, що брати участь у виборах не будуть. Тепер спостерігається тенденція, що кількість людей, які бажають взяти участь у виборах, зростає, особливо серед молоді, зазначає видання.

Спецслужби США попереджають про глобальні загрози в 2019 році. Серед них – спроби впливу Росії на вибори в Україні. Газета «День» розповідає про звіт розвідувальних служб США щодо основних загроз, які постають перед світом. Одна з цих загроз – Росія, яка вживає заходів проти єдності західних структур безпеки. Документ також містить попередження про китайське i російське шпигунство та кібератаки на енергетичну інфраструктуру США. У звіті стверджується, що на підривну діяльність в Україні спецслужбам Росії додатково виділено 350 мільйонів доларів. Мета – зміна керівництва України з подальшим поверненням країни під російський контроль. Натомість масштабний напад Росії на Україну американська розвідка вважає «операційно можливим, але сумнівним у 2019 році». Докладніше йдеться в статті «Кремль не дасть спати спокійно».