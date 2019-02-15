Гриневецький, Саакашвілі, Порошенко і траса Одеса-Рені. Чому так довго

Дорога до Рені будувалася так довго, що за неї встигли поборотися два очільники Одеської ОДА Сергій Гриневецький і Міхеїл Саакашвілі. А 12 лютого 2019 року відреставровану міжнародну трасу Одеса-Рені та новозбудовану дорогу в обхід міста Рені відкрив президент Петро Порошенко. Чому так затягнулося будівництво?

Перші гроші на якісну реставрацію траси Одеська область отримала завдяки попередньому керівнику обласної державної адміністрації Міхеїлу Саакашвілі. У 2016 році він на два місяці переїхав у намет за містом із вимогою виділити фінансування. Сьогодні і він, і ще один попередній голова обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький кажуть – були більш масштабні проекти, але вони потребували більшого фінансування і не були реалізовані. Гриневецький втім додає, що навіть відремонтована дорога – це успіх.

Якщо для бізнесу головним успіхом є завершення майже усіх реставраційних робіт на міжнародній трасі Одеса-Рені (М-15), то пересічні жителі Рені, які самостійно приїхали або яких привезли на зустріч із президентом Петром Порошенком, говорять перш за все про об’їзну дорогу для міста Рені.

Багато років вантажівки з Одеси їхали до Євросоюзу через місто Рені – від цього страждало не тільки покриття, але й навіть старі домівки.

«Враховуючи пасажиропотік це від 7 до 22 тисяч автомобілів на добу. Проектну документацію об’їзної дороги почали розробляти ще в 2009 році, а будувати – у 2013 році.

Втім, тоді робіт було виконано замало – на суму близько 6,9 мільйонів гривень.

А загальна вартість об’їзної – 386 мільйонів», – говорить Олег Варивода, голова служби автомобільних доріг в Одеської області. Він працює в службі з 2016 року.

Фінансування на будівництво об’їзної отримали ще за часів Януковича, розповідає Радіо Свобода Олександр Малін. З 2010 по 2013 рік він працював заступником голови одеської обласної державної адміністрації, після Революції гідності кілька місяців очолював «Укравтодор».

Будувати дорогу навколо Рені довелося майже з нуля. Тендери проводили доволі довго, потім проект призупиняли, а в 2014 році фінансування не було взагалі…

Дорожні роботи були дуже складними, зазначає Малін, довелося будувати піщані насипи, прокладати дорогу на складному рельєфі, використовувати сучасні технології. Довжина дороги лише шість кілометрів, отже вартість кожного кілометра близько 60 мільйонів гривень.

«Починала будівництво компанія «Рост», і що б про неї не писали, назвати їх непрофесіоналами не можна, якість робіт на висоті. Об’їзна дорога – це дуже важливий проект перш за все для містян. Тепер було б правильним обмежити дорожніми знаками вантажопідйомність транспорту в межах міста і виділити кошти на капітальний ремонт вулиць Рені, по яких їздили вантажівки», – розповідає Малін.

Щодо міжнародної траси Одеса-Рені, вона за офіційними даними обійшлася в 3,3 мільярди гривень. До квітня 2019, за словами президента, планується провести ще деякі будівельні роботи – які саме Петро Порошенко не зазначив.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на ремонт всіх доріг в Одеській області в 2019 році буде виділено близько мільярду гривень.

Колишній глава «Укравтодору» нещодавно проїхав відремонтованою трасою Одеса-Рені і каже, що скоріш за все дорогу не реконструювали,

Будівництво траси – це в першу чергу не транспортний проект, що воно може оживити соціальний розвиток всього Бесарабського регіону

а провели капітальний ремонт. Траса залишилася в попередніх розмірах, там відновили дорожнє полотно, проте на деяких ділянках вочевидь ремонтували і основу дорогу, зазначає Малін.

Перші проектні напрацювання по цій трасі існували ще до того, як він почав працювати в облдержадміністрації, в 2010-2013 роках тодішня обласна влада кілька разів передивлялася та актуалізувала проект траси Одеса-Рені, але фінансування отримати не змогли.

«Напрацювання були неповними і не дуже доскональними. Ми доволі багато разів зверталися до уряду, акцентували увагу на тому, що будівництво траси – це в першу чергу не транспортний проект, що воно може оживити соціальний розвиток всього Бесарабського регіону. Але нам відмовляли через більш пріоритетні ціли», – розповідає Малін. Перше фінансування на трасу «вибив» екс-голова одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі, говорить екс-чиновник.

Ремонт траси розпочався в 2015 році, саме тоді були виділені перші гроші. Але вже на початку червня 2016 року Саакашвілі на два місяці переніс своє робоче місце просто на трасу, щоб отримати решту грошей на ремонт дороги.

Ремонт траси Одеса-Рені був моєю вимогою – Саакашвілі

Сам Саакашвілі в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода говорить, що виділення коштів на відновлення траси Одеса-Рені було одною з його вимог президенту, коли в них тривали переговори щодо призначення екс-президента Грузії на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

«Порошенко та Яценюк обіцяли мені, що виділять ті гроші. Потім вони довго тягнули і мені довелося піти на такі епатажні міри. Я поставив намет на дорозі, переїхав туди, давав прес-конференції та інтерв’ю і казав, що поки грошей не виділять, я звідти не піду», – пригадує Саакашвілі. Президент кілька разів телефонував йому, намагався вмовити екс-президента поїхати до Одеси, закликав до того, що життя в наметі виглядає несерйозно, але врешті решт, в серпні 2016 року уряд виділив на ремонт більше мільярду гривень і роботи розпочалися.

«Порошенко вже кілька разів заявляв, що дорога закінчена, в тому числі ще тоді, коли я був головою ОДА. Будувати таку дорогу три року – це занадто довго. Крім того після моєї відставки вартість кілометру дороги зросла в три рази, якщо порівняти з 2016 роком, коли я очолював обласну державну адміністрацію. В Одесі та Одеській області є три компанії, які контролюють весь ремонт доріг в регіоні, не пускають нікого на ринок і утримають високі ціни», – стверджує Саакашвілі.

Фінансування траси Одеса-Рені частково велося за рахунок відрахувань з митниці – в вересні 2015 року Верховна Рада проголосувала за закон, згідно з яким половину перевиконання митних платежів мали перераховувати на ремонт дороги.

Отже Одеська митниця, яку тоді очолила заступник Саакашвілі Юлія Марушевська, мала забезпечувати грішми ремонт траси. Втім за словами Саакашвілі схема не спрацювала– вантажі дозволили розмитнювати не за місцем прибуття, а в будь якому митному пункті.

«Коли ми почали законно розмитнювати вантажі, одразу вантажі пішли на Вінницьку митницю, на Київську митницю. Контрабанда не працювали в Одесі, тому всі перейшли на інші митниці, зокрема на Київську обласну, куди Порошенко призначив свого друга. В результаті Одеська митниця, а отже і траса, залишилася без грошей і в цьому обвинуватили мене», – заявляє Саакашвілі.

В лютому 2018 року в інтерв’ю Петро Порошенко дійсно заявляв, що якщо в 2016 році Одеська митниця зібрала лише 800 мільйонів гривень, то в 2017 році – вже 1,4 мільярди. Президент пояснював таку різницю боротьбою з корупцією.

Технічні характеристики траси Одеса-Рені не відповідають потребам Одеської область, вважає колишній голова ОДА – це звичайна сільська дорога з двома смугами, яка частково ще й проходить через територію Молдови. Замість неї має бути автострада на чотири смуги, проект якої в адміністрації був, але його не реалізували.

«Вартість такої дороги були би мінімум 700-800 мільйонів доларів плюс вартість мосту через лиман, але ці гроші є у Євросоюзу. Існують величезні програми з транскордонного співробітництва і ЄС зацікавлений в тому, щоб Румунія, Болгарія та інші країни були зв’язані із Україною якісною дорогою. Я ніколи цього не розумів, але український уряд не зацікавлений в якісному зв’язку із Румунією, вони перетворюють велику частину української Бессарабії в тупик», – вважає Саакашвілі.

Трасу Одеса-Київ ми побудувати встигли, а Одеса-Рені – ні – Гриневецький

Потреба в якісній трасі стала зрозуміла на початку 2000-х років, говорить Радіо Свобода екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький (1998-2005). Саме тоді Одеська область активізувала свою роботу на європейському напрямку – увійшла в шість європейських структур. Будівництво інфраструктури, зокрема доріг, – найбільш надійний шлях до розвитку економіки, говорить Гриневецький, тим більше на Дунаї були порти, які потрібно було завантажувати.

«Коли ми із вченими приступили до розробки програми розвитку українського Придунавья, ми зрозуміли, що становим хребтом має стати траса з Києва до Рені через Одесу. Трасу Одеса-Київ встигли побудувати, а траса на Рені мала стати другим етапом будівництва. Ця траса – це завершення європейського транспортного коридору», – пригадав колишній голова обласної державної адміністрації.

Відкриття траси сьогодні – це великий успіх, говорить він, завершити її ремонт не вдавалося ані уряду Ющенко, ані уряду Януковича. Вздовж неї буде розвиватися життя, буде зростати економіка, з’являтимуться робочі місця. Але зупинятися на цьому не можна, потрібний комплексний розвиток регіону, впевнений Гриневецький.

«Траса Одеса-Рені – це не нова траса, як і решту доріг в Бессарабії будували ще в 1960-ті роки. Подушку дороги розрахована таким чином, щоб навантаження на автомобільну ось не перебільшувало 11 тон, тоді як зараз їздять вантажівки із 40-50 тонами на ось. Тому в нас був закладений проект абсолютно нової траси Одеса-Рені, яка б була розрахована на навантаження від 60 тон на ось», – говорить Гриневецький. Втім навіть реставрація старої траси – це великий успіх, наголошує він, тепер потрібно навантажувати роботою порти і підприємства Бессарабії.