До 6 лютого служби доріг мають визначити масштаби ямковості через відлигу – «Укравтодор»

У Державній агенції автомобільних доріг «Укравтодор» заявили, що через коливання температур та перезволоження дорожнього полотна на дорогах України почала виникати ямковість.

«В «Укравтодорі» розпорядилися до 6 лютого службам доріг в областях провести обстеження міжнародних та національних доріг з метою виявлення обсягів ураженості – з розмежуванням на аварійну ямковість та суцільні руйнування, ліквідація яких буде проводитися локальними картами. З 8 лютого генеральними підрядниками на об’єктах, де дозволяють погодні умови, буде розгорнуто масштабні роботи з ліквідації ямковості», – йдеться в повідомленні.

В «Укравтодорі» заявили про розпорядження запустити в роботу асфальтобетонні заводи, сформувати на кожній дорозі ремонтні бригади та встановити попереджувальні знаки про аварійну ямковість.

Водіїв просять бути уважними, обережними, не ігнорувати знаки-попередження та завчасно знижувати швидкість у місцях ремонту доріг.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман раніше повідомив, що у 2019 році на відновлення місцевих доріг уряд виділить 14,7 мільярда гривень.

Загалом цььогоріч на ремонт та будівництво усіх доріг (і державного, і місцевого значення), як запланували в держбюджеті, виділять 55 мільярдів гривень.