У 2019 році на відновлення місцевих доріг уряд виділяє 14,7 мільярда гривень – Гройсман

У 2019 році на відновлення місцевих доріг український уряд виділяє 14,7 мільярда гривень, що на 3 мільярди більше, ніж минулого року, написав у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

В компанії «Укравтодор» заявили про виділення минулого року 11,5 мільярдів гривень субвенцій на ремонт доріг місцевого значення і назвали це рекордною для України сумою.

Найбільшу субвенцію, 1,15 мільярда гривень, тоді запланували для Києва, понад 600 мільйонів гривень – для Харківської, Вінницької і Житомирської областей, понад 500 мільйонів – для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської і Київської.

У межах децентралізації з 1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передали до сфери управління обласних державних адміністрацій.

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10 вересня голова «Укравтодору» Славомір Новак в ефірі Радіо Свобода заявив, що обласні державні адміністрації не ремонтують дороги, хоча отримують на це кошти, і закликав тиснути на губернаторів та контролювати їх, щоб вони «використали свої кошти».

«Децентралізація доріг відбулася з 1 січня. Зі 170 тисяч кілометрів доріг, які були в руках «Укравтодору», 120 тисяч передали на рівень обласних державних адміністрацій, а 50 тисяч залишилися на центральному рівні. Ми передали не лише дороги, але і кошти. У рамках Дорожнього фонду це 35%, ми передали 11,5 мільярдів гривень», – заявив Новак.

Він додав, що найкращий рівень вирокистання цих коштів у Львівській, Волинській, Тернопільській областях, гірший – на півдні і сході.

Загалом у 2019 році на ремонт та будівництво усіх доріг (і державного, і місцевого значення), як запланували в держбюджеті, виділять 55 мільярдів гривень.