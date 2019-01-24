Рух транспорту поновлено в усіх областях – «Укравтодор»

В усіх областях України поновлено рух транспорту, який обмежували через снігопади. Про це повідомляє «Укравтодор».

«Наразі повністю знято всі обмеження та відновлено рух транспорту в Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській , Київській, Полтавській, Миколаївській областях», – ідеться в повідомленні.

У Києві також відкрили в’їзд для всіх видів транспорту.

«Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями було задіяно в роботі близько 1500 одиниць техніки та понад 2000 співробітників», – зазначили в «Укравтодорі».

У відомстві зазначили, що сьогодні протягом дня сніг з дощем та дощ будуть спостерігатися в центральних та східних областях. Існує небезпека ожеледиці.

Напередодні поліція повідомляла про обмежений рух транспорту у шести областях.