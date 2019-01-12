У Миколаївській області зняли обмеження на рух вантажівок і маршруток

«Укравтодор» повідомив про зняття обмежень на рух великовагового та маршрутного транспорту на Миколаївщині, запроваджений раніше через снігопад.

Йдеться про відрізок траси Кропивницький – Платонове від межі з Кіровоградською до межі із Одеською областю.

Як зазначається, протягом доби 11 січня снігопад утворив замети висотою до 80 см на дорогах Миколаївської та Кіровоградської областей, через що деякі ділянки були зариті для руху вантажівок.

Вранці 12 січня Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області повідомила про відновлення руху. За її даними, протягом ночі для цього працювали 120 одиниць техніки та 136 дорожніх робітників.