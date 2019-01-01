Синоптики розповіли, якою буде погода в січні

Середня місячна температура в січні 2019 року передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 тепла, що на 1,5-2 градуси вище за середні багаторічні значення, повідомляють в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-55 мм, на Закарпатті 64-81 мм, у горах Кримудо 124 мм, що перебуває в межах середніх багаторічних значень.

За даними гідрометцентру, січень характеризується середньою місячною температурою повітря 1-6° морозу, в Карпатах, на сході та північному сході України – 7-8° морозу.

Абсолютний мінімум температури – 23-37° морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей і в Карпатах – 38-39° морозу, Черкаської та Луганської областей – до 42°, на узбережжі Криму місцями – 13-22° морозу.

Абсолютний максимум температури – 7-14° тепла, на Прикарпатті, у південній половині України – до 15-18°, в Криму – до 21°.

Середня місячна кількість опадів – 27-56 мм, на Закарпатті, в Карпатах – до 57-155 мм.

Найбільша висота снігового покриву, кажуть синоптики, звичайно спостерігається в третій декаді січня і становить в середньому 8-15 см, на північному сході країни – 20-27 см; на півдні України сніговий покрив нестійкий.