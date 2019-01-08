Потеплішає до відлиги: прогноз погоди до кінця тижня

Українські та західні синоптики прогнозують переважно морозну погоду впродовж тижня на більшій частині території України. Потеплішає аж до відлиги ближче до кінця тижня, характер погоди впродовж найближчих днів синоптик Наталка Діденко назвала «атракціонними гірками».

«8 січня в Україні буде холодно, вдень -2-7, на Півночі до -10 градусів, сніг підсипатиме лише на південному сході. 9 січня холоди втримаються: вночі -7-14 градусів, на Півночі та в Центрі до -16 градусів. Сніг - на Заході, Півночі та в Криму. 10 січня - потепління аж до відлиги, на Півночі та Заході -1-4 градуси. Сніг, на Півдні – з дощем. 11 січня - знову похолодання, лише на Сході та Півдні -2+3 градуси. Опади, на Заході – переважно сухо. 12 січня вночі морозно, вдень у суботу та протягом доби 13 січня, на Маланки, потепліє відчутно. Періодичні опади, на Півдні переважатиме суха погода. 14 січня, на Василя, вночі невеликий морозець, вдень відлига. Часом опади, на Півдні – без істотних опадів», – пише у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Американський погодний сайт wunderground.com для Києва жодної відлиги на 10 січня не прогнозує. За його даними, дуже холодними, з денними температурами не вище -9 градусів будуть два найближчі дні, 8 і 9 січня, четвер і п’ятниця будуть незначно теплішими, а до нуля температура наблизиться на вихідних.

Натомість у Херсоні температура буде близькою до нуля вже вночі з 9 на 10 січня. Надалі сильного похолодання на півдні України не буде.

А от у Харкові весь тиждень сніжитиме, і мінусова температура зберігатиметься практично весь час, лише в п’ятницю на нетривалий час може потеплішати до нуля.