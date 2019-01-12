Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов, «Укравтодор» – про обмеження руху на дорогах

Сьогодні, 12 січня, у східних областях України очікуються хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, повідомляють в Українському гідрометцентрі.

«12 січня на дорогах країни – ожеледиця, – йдеться у повідомленні. – Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності».

У Києві вранці та вдень 12 січня – невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Хмарно із проясненнями, вночі без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі мінус 12–14 градусів зе Цельсієм, вдень 2–4 градуси морозу.

У гірських районах центральної та східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень), існує загроза зсувів снігу на дороги.

Вранці 12 січня спостерігається місцями невеликий сніг у Львівській, Волинській, Рівненській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях; місцями невеликий дощ – у Луганській області. На перевальних ділянках доріг – без опадів. Інформують у Державному агентстві автомобільних доріг України («Укравтодор») і додають, що в областях, де спостерігаються опади, виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами.

У Миколаївській та Кіровоградській областях станом на ранок 12 січня обмеження руху з метою снігоочисних робіт​, яке ввели в п'ятницю для великовагових та маршрутних транспортних засобів, вже зняли, рух відновили, повідомляють в «Укравтодорі».

Рух 11 січня обмежували із 15-00 до 00-00 на ділянках:

М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, в межах Кіровоградської області;

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, в межах Кіровоградської та Миколаївської областей;

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, в межах Кіровоградської області;

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, в межах Миколаївської області;

з 17-00 до 18-00 год. на М-22 Полтава – Олександрія, в межах Кіровоградської області.

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У зв’язку із значним накопиченням снігу та утворенням переметів тривають роботи на обмеженій для руху з 15-ї години 11 січня ділянці дороги М-13 Кропивницький – Платонове в межах Миколаївської області, додали в «Укравтодорі».

«За рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов тимчасово вводились обмеження на в’їзд великовагового транспорту в міста Кременчук (з 18-00 до 21-00 11 січня по М-22, Н-08, Н-31)

та Кропивницький (з 18-00 11 січня по М-12, Н-13, Н-23).Рішення про зняття обмежень станом на 8-00 до «Укравтодору» не надходило», – йдеться в повідомленні.