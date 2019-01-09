За місяць від переохолодження постраждали близько тисячі людей – МОЗ

У період з 12 грудня до 8 січня від переохолодження постраждали 1037 людей, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. За даними відомства, через загальне переохолодження померли 64 людини.

Найбільше за цей період від переохолодження та обморожень постраждали в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській областях (69).

Для уникнення переохолодження та обмороження МОЗ радить не курити, рухати руками, пальцями ніг, кожні півгодини-годину обов’язково заходити в тепле приміщення, не торкатися металу, використовувати водонепроникні рукавички у випадку роботи з бензином при мінусовій температурі, не виходити з дому голодним, не вживати алкоголь та тепло вдягатися.