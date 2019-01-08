(Публікуємо мовою оригіналу)

С ухудшением погодных условий спасатели и врачи призывают жителей Донецкой области больше двигаться и меньше курить. Морозы и сугробы одинаково опасны для конечностей людей, поэтому долгое пребывание на холоде или в снегу может закончиться ампутацией пальцев. В этом году таких случаев не было, а вот прошлой зимой от обморожений погибли 20 человек.

Заснеженные дороги доставляют неприятности не только автомобилистам. От осадков нередко страдают пешеходы. Из-за долгого пребывания на морозе или в снегу у человека может наступить обморожение конечностей. Чаще всего страдают ноги, говорят врачи, поэтому советуют при выходе на улицу тщательно выбирать обувь.

Прежде всего, ноги должны быть сухими

«Прежде всего, ноги должны быть сухими. Не давайте своим ботинкам протекать. Чтобы избежать обморожения, следует носить не тесную обувь, а свободную, чтобы тепло лучше сохранялось», – говорит врач-комбустиолог Анна Колесник.

Если вы перестали чувствовать свои пальцы – это первый признак обморожения. Необходимо согреть конечности, но не горячей водой, а собственным теплом. Вопреки распространённому мнению, алкоголь не согревает, а только даёт иллюзию тепла, уверяет врач-комбустиолог Анна Колесник.

«Принимать алкогольные напитки, конечно же, нельзя. Быстрое согревание тоже противопоказано. Обмороженную часть тела следует нагревать умеренно, в тёплой комнате, собственным теплом. Также помогает тёплое обильное питье», – говорит врач.

Если же волею обстоятельств вы задержались дольше обычного на морозе и в снегу, то спасатели советуют больше двигаться и меньше курить. Так улучшается кровообращение и организм лучше согревает конечности тела.

Стоит воздержаться от курения, поскольку никотин действует на кровеносные сосуды

«Находясь долго на улице, необходимо двигать ногами и руками. Это улучшит кровообращение и согреет пальцы. Стоит воздержаться от курения, поскольку никотин действует на кровеносные сосуды. Избегайте переутомления», – рассказывает ведущий инспектор отдела пожарной безопасности главного управления службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Кирилл Кравченко.

Если холод уже невыносим, спасатели советуют просто греться в общественных местах: магазинах, вокзалах, развлекательных центрах. Сами они обещают установить во всех крупных городах области пункты обогрева, как только температура достигнет 10 градусов мороза. Палатки и обслуживающий персонал обеспечат спасатели, а вот поставки топлива для печей-буржуек лягут на плечи местных властей.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)