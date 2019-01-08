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08 Січень 2019, Київ 09:55
Новини | Події

ДСНС попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Українців попереджають про можливі лавини у Карпатах

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У найближчі дні, 8-9 січня, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС також попередили про небезпеку перебування на підмерзлих річках та озерах, через тонку кригу.

«Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду», – ідеться у повідомленні.

Українські та західні синоптики прогнозують переважно морозну погоду впродовж тижня на більшій частині території України. Потеплішає аж до відлиги ближче до кінця тижня.

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