ДСНС попереджає про лавинну небезпеку на заході України

2 січня 2019 року в західних областях України очікується значна сніголавинна небезпека, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС на основі показників Укргідрометцентру, небезпека сходження снігової лавини сягне третього рівня в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 1 січня сніголавинна небезпека в цих регіонах лишатиметься помірною. У Львівській області в цей день очікуються безпечні умови.

30 грудня ДСНС повідомила, що протягом новорічних свят сім тисяч рятувальників чергуватимуть цілодобово.