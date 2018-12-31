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01 Січень 2019, Київ 00:30
Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про лавинну небезпеку на заході України

Висока ймовірність сходження лавини очікується в Закарпатській та Івано-Франківській областях

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2 січня 2019 року в західних областях України очікується значна сніголавинна небезпека, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС на основі показників Укргідрометцентру, небезпека сходження снігової лавини сягне третього рівня в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 1 січня сніголавинна небезпека в цих регіонах лишатиметься помірною. У Львівській області в цей день очікуються безпечні умови.

30 грудня ДСНС повідомила, що протягом новорічних свят сім тисяч рятувальників чергуватимуть цілодобово.

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