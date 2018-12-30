На свята цілодобово чергуватимуть 7 тисяч рятувальників – ДСНС

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на період новорічних свят переходять на посилений режим роботи.

«У кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій», – ідеться у повідомленні.

Загалом, до 9:00 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

«В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26», – зазначили у відомстві.

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Нинішні свята і неробочі дні, з урахуванням вихідних і перенесень, мають такий вигляд: неробочими будуть (після робочої суботи 29 грудня) 30 і 31 грудня 2018 року і 1 січня 2019-го – на Новий рік, а потім із 5 по 7 січня – на Різдво за юліанським календарем, якого досі дотримуються православні в Україні.