Правоохоронці поінформували, як захистять публічний порядок на свята

Українські правоохоронці поінформували, яким чином будуть захищати публічний порядок на новорічні і різдвяні свята, повідомив департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Робота всіх органів МВС у святковий період буде націлена на безпеку громадян та недопущення провокацій, заявив під час наради сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«По всій Україні в період новорічних і різдвяних свят очікується багато публічних заходів. Усім органам МВС необхідно скоординувати роботу для забезпечення безпеки в державі під час свят… Нам необхідно тримати на контролі і забезпечувати безпеку на кожному заході, в кожному місці масового перебування громадян», – сказав Яровий.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що під час новорічних і різдвяних свят передбачено залучення максимальної кількості поліцейських для охорони публічної безпеки в місцях масового перебування громадян.

«Поліцейські перекриють, а піротехніки обстежать місця масового перебування громадян. В місцях проведення дитячих заходів будуть залучені інспектори ювенальної превенції і шкільні офіцери поліції, організовані групи дітей будуть супроводжуватись поліцією. Будуть утворені додаткові слідчо-оперативні групи, резерви патрульної поліції. Проводиться роз’яснювальна робота з продавцями і покупцями піротехніки – щодо умов торгівлі, зберігання й використання піротехнічних засобів, а також недопущення використання піротехніки в тих регіонах, де діють такі заборони», – сказав Фацевич.

Окремо заступник голови Нацполіції наголосив на необхідності посилення заходів безпеки під час святкування Різдва.

«Питання безпеки громадян особливо гостро стоїть через заплановану передачу 6 січня томосу (про підтвердження Вселенським патріархатом канонічної автокефалії єдиної помісної Православної церкви України – ред.). Поліція вживатиме всіх необхідних превентивних заходів, буде організоване спільне патрулювання з Нацгвардією в місцях масового перебування громадян. Буде забезпечена максимальна присутність правоохоронців у місцях релігійних відправ і поблизу культових споруд. Робота правоохоронців націлена на недопущення будь-яких провокацій», – наголосив Фацевич.

Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров зазначив, що гвардійці продовжують працювати в посиленому режимі.

А генерал-майор Державної прикордонної служби України Сергій Бідило сказав, що ДПСУ вживає заходів для забезпечення високого рівня прикордонної безпеки. Державний кордон охороняється за посиленим варіантом.

За словами голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, рятувальники перевірили майже 7,5 тисяч об’єктів, що будуть використовуватися при проведенні заходів під час свят, на таких об’єктах будуть організовані чергування протипожежних постів.

«У період новорічних і різдвяних свят ДСНС у посиленому режимі буде забезпечувати пожежну і техногенну безпеку, а також оперативне реагування. В цілодобовому режимі щоденно перебуває 7 тисяч осіб особового складу і 2 тисячі одиниць техніки, в разі ускладнення ситуації це число може бути оперативно збільшене вдвічі», – сказав Чечоткін.

Окрему увагу під час наради Сергій Яровий приділив питанню забезпечення проїзду на автодорогах під час ускладнення погодних умов.

«Це питання залишається актуальним, ситуація на дорогах може ускладнюватися через негоду. Всі органи МВС мають будити орієнтовані на забезпечення проїзду і всебічну допомогу громадянам у разі погіршення погодних умов», – наголосив Яровий.

«Із метою запобігання ускладненням у дорожньому русі і попередження ДТП буде встановлено посилений контроль за станом доріг, залучено всі наявні сили і засоби, в першу чергу групи реагування патрульної поліції, для безпечного та безперешкодного руху транспортних засобів», – сказав Олександр Фацевич.

Нинішні свята і неробочі дні, з урахуванням вихідних і перенесень, мають такий вигляд: неробочими будуть (після робочої суботи 29 грудня) 30 і 31 грудня 2018 року і 1 січня 2019-го – на Новий рік, а потім із 5 по 7 січня – на Різдво за юліанським календарем, якого досі дотримуються православні в Україні.

6 січня 2019 року, на Святвечір перед Різдвом, Вселенський патріарх Варфоломій має вручити предстоятелеві новоствореної єдиної Православної церкви України митрополитові Київському і всієї України Епіфанію формальне письмове визнання – томос (церковну грамоту) про автокефалію цієї церкви. Цей томос офіційно затвердить канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Всі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо майбутнє отримання томосу, викликають вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні. Через це існують побоювання провокацій, що матимуть на меті виставити УПЦ (МП) як жертву переслідувань.