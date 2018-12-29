У Києві в новорічну ніч міський транспорт працюватиме довше

У Києві в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня громадський транспорт працюватиме на три години довше. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Зокрема, в новорічну ніч на 3 години довше буде працювати столична підземка. За повідомленням КП «Київський метрополітен», останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 3:15. Додаткові години роботи додаються до звичайним розкладом кожній станції, розташованому на вході і на платформі. Крім того, буде організовано перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метро, і після проходження його останніх поїздів», – ідеться у повідомленні.

Фунікулер працюватиме усю новорічну ніч, обіцяють у КМДА.

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Нинішні свята і неробочі дні, з урахуванням вихідних і перенесень, мають такий вигляд: неробочими будуть (після робочої суботи 29 грудня) 30 і 31 грудня 2018 року і 1 січня 2019-го – на Новий рік, а потім із 5 по 7 січня – на Різдво за юліанським календарем, якого досі дотримуються православні в Україні.