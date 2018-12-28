На Новий рік в Україні незначно похолодає – синоптики

В останні дні перед Новим роком в Україні стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики.

«У нічні години температура повітря в Україні становитиме -2 -9 градусів, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Чернігівщині місцями до -10 -14 градусів. У денні години в суботу-неділю очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, на північному сході -3-7 градусів. У західних областях та в південній частині вночі близько нуля, вдень +1+5 градусів. Опади будуть періодичні, невеликі – сніг чи дощ, залежно від температури повітря», – вказує Наталка Діденко.

«Хроніка новорічної ночі: температура повітря -3-10 градусів, на Харківщині, Луганщині та Сумщині -9-14 градусів, на Півдні близько нуля. Невеликий сніг найбільш ймовірний на Півночі, Заході та в Центрі. На Півдні та на Сході суттєві опади малоймовірні», – додає Діденко.

Західні синоптичні сайти, зокрема, американський wunderground.com чи сайт Норвезького метеорологічного інституту, прогнозують для столиці України невеликий, але стабільний температурний мінус, починаючи з другої половини дня в суботу, 29 грудня. Опади, якщо й будуть, то незначні, вказують фахівці.