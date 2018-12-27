Наука в 2018 році: прориви та досліди

2018 рік характеризувався важливими відкриттями та дослідженнями, які обіцяють змінити уяву людства як про минуле, так і про майбутнє. Вчені, серед іншого, фокусували увагу на проблемі збереження довкілля, нових підходах до боротьби із захворюваннями, дослідженні ранніх форм життя та вивченні інших планет.

Пластик у воді

Пластик – вбивця довкілля, якому в 2018 році приділили чимало уваги. Попри всі попередження вчених, пластикова криза лише загострюється.

Навесні дослідники з Університету Нью-Йорка під егідою журналістів з Orb Media вивчили 259 пластикових пляшок води від 11 різних компаній, куплених у 9 різних країнах.

Це – одне з найбільших досліджень на цю тему.

Висновки вказали на те, що людина, яка п’є в середньому літр пляшкової води на день, має ризик споживати десятки тисяч мікропластикових частинок на рік.

Дослідники «кинули червоний барвник у пляшки, оскільки барвник прилипає до пластмаси, відрізняючи її від води, в якій вона плаває. Вчені нарахували в середньому 10,4 пластикових часток на літр. Деякі пляшки, тим часом, зовсім не мали пластику. У літрі води Nestle Pure Life було 10 тисяч», – повідомляло видання Futurism.

Космічні новини

У липні вчені виявили на Марсі підземне озеро з солоною водою.

Воно розташоване поблизу південного полюса планети під півторакілометровим шаром марсіанського льоду і досягає 20 кілометрів у ширину. Це найбільша водойма, виявлена на Марсі.

Вода – важливий елемент для існування життя в розумінні сучасної науки, і вчені давно намагалися довести наявність рідкої води на Марсі.

На поверхні Місяця, тим часом, вперше виявили льодовики в тіні кратерів.

Корабель NASA у грудні також знайшов інгредієнти для води на астероїді Бенну, свідчать дані, які зібрав апарат OSIRIS-REx. Ширина Бенну – близько 500 метрів. Його орбіта перетинається з орбітою Землі.

NASA також вперше опублікували запис шуму марсіанського вітру. 1 грудня сейсмограф автоматичної міжпланетної станції NASA InSight зафіксував коливання, причиною яких був марсіанський вітер. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Глобальне потепління

Раніше вчені попереджали про те, що потепління не має перевищити 2 градуси за Цельсієм, а у жовтні опублікували нове дослідження, в якому стверджують, що не можна допустити потепління більш ніж на 1,5 градуса.

Тому людству необхідно скоротити викиди парникових газів, перейти на відновлювані джерела енергії та змінити харчові звички, щоб уникнути руйнівних та безповоротних наслідків для Землі, мовиться в статті «BBC».

Боротьба з онкологією

Із розвитком технологій науковці почали дедалі більше використовувати надсучасні методи для подолання онкологічних хвороб.

На початку року дослідники зі Стенфордського університету розробили речовину, яка при введенні в пухлину повністю знищує її разом з усіма іншими тілами, пов’язаними із раком в організмі, повідомляло видання Futurism. Попереду – тестування на людях.

Інший нетрадиційний підхід – автономна система ДНК-нанобота, здатна знищувати ракові пухлини. Новий мікроробот може самостійно знаходити пухлину та перекривати до неї постачання крові, йшлося у Futurism. Особливістю нової маленької біологічної зброї проти онкології є саме те, що, на відміну від хіміотерапії, цей підхід націлений конкретно на пухлину.

Вчені зі Стенфордського університету використали індуковані стовбурові клітини для того, щоб навчити імунну систему атакувати пухлини або навіть запобігти їх утворенню. Іншими словами, вони хочуть використовувати ці клітини для створення персоналізованих вакцин.

Також розробили універсальний аналіз крові CancerSEEK, який зможе виявляти рак на його початкових стадіях ще до появи перших симптомів. Метод здатен знаходити вісім поширених видів раку, йшлося в LiveScience.

Вчені з Університету Вандербільта у Нашвіллі тим часом випробовують новий метод боротьби з раком, який полягає в тому, щоб буквально змусити ракову пухлину «померти з голоду», йшлося в Medical News Today. Дослідникам вдалося зупинили зростання пухлин, використавши речовину V-9302, здатну блокувати поглинання або абсорбцію глутаміну раковими клітинами.

Найперші тварини

Сьогодні різноманіття тварин на планеті складно підрахувати, проте їхні доісторичні одноклітинні пращури залишалися науковою таємницею.

Тож у спробах знайти найдавніші форми життя вчені фокусували увагу на вивченні Ediacaran biote (едіакарська фауна), що існували більш ніж 500 мільйонів років тому. У вересні вчені дійшли висновку, що це були деякі з перших складних організмів – а саме тварини – що з’явилися на Землі, йдеться в статті BBC.

Кратер в Гренландії

У листопаді вчені виявили великий кратер під льодом Гренландії діаметром в 31 кілометр. Він, ймовірно, утворився внаслідок падіння залізного метеориту/астероїду.

Це стало першим випадком, коли вченим вдалося виявити кратер під континентальним льодовим щитом.

Площа залізного астероїдf була, за підрахунками вчених, приблизно 1,5 кілометра, а сталося це приблизно між 3-12 мільйонів років тому. «Деякі дослідники висловлюють сумніви щодо доказів. Але це спричинило деякі можливості, що інтригують, враховуючи потенційне підключення до періоду сильного охолодження, яке вплинуло на кліматичне потепління, яке спостерігалося, коли Земля вийшла з останнього льодовикового періоду», – йдеться в статті BBC.

Розвиток генної інженерії