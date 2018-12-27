«Укрзалізниця» призначила 38 додаткових поїздів на зимові свята

На зимові свята в Україні призначили 38 додаткових поїздів. Як повідомила «Укрзалізниця», йдеться загалом про 302 рейси, один з останніх додаткових призначений на 29 грудня і курсуватиме з Києва до Чернівців через Івано-Франківськ.

Попри додаткові поїзди, «Укрзалізниця» просить пасажирів уважно планувати свої поїздки, розглядати альтернативні дати виїзду, а не лише останні – напередодні вихідних, а також варіанти маршрутів із пересадкою.

Затримка з продажем квитків на новорічно-різдвяний період на початку грудня спровокувала навантаження на сервіс для бронювання квитків «Укрзалізниці» у шість разів і призвела до перебоїв у роботі сайту.