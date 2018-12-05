Укрзалізниця: 4 грудня продали рекордну кількість квитків

«Укрзалізниця» повідомляє, що впродовж 4 грудня продали рекордну кількість квитків на поїзди – 244 тисячі. При цьому половину – 148 тисяч квитків (61 % від загальної кількості) – пасажири придбали через інтернет, решту – у залізничних касах.

«Подібна активність купівельного попиту спостерігалася влітку 2018 року, коли за одну добу пасажири придбали понад 176 тисяч квитків на поїзди. Для порівняння – у середньому за добу оформлюється близько 149 тисяч місць, причому більше половини квитків 77 тисяч (52 %) – через інтернет», – повідомляє «Укрзалізниця» 5 грудня.

УЗ заявляє, що 5 грудня знову констатує сплеск ажіотажного попиту, і закликає пасажирів «зважено підходити» до процесу купівлі квитків на поїзди.

Після реалізації усіх квитків на цілорічні поїзди «Укрзалізниця» обіцяє почати продаж проїзних документів на додаткові, яких буде «не менше 30».

Напередодні «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди, які відправляються після 20 грудня. Це спровокувало навантаження на сервіс для бронювання квитків «Укрзалізниці» у шість разів і призвело до перебоїв у роботі сайту.