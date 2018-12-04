«Укрзалізниця» відреагувала на проблеми з купівлею квитків на новорічні свята

Навантаження на сервіс для бронювання квитків «Укрзалізниці» зросло у шість разів, повідомила прес-служба компанії.

«Фахівцями «Укрзалізниці» вживаються заходи для забезпечення коректної роботи сервісу. Зокрема, для забезпечення проведення клієнтських платежів. «Укрзалізниця» просить клієнтів з розумінням ставитися до ситуації, що склалася. Наразі для стабілізації роботи системи накладено обмеження у 140 сесій за секунду, необхідне, зокрема, для гарантування здійснення операцій клієнтських платежів», – заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, обмеження знімуть «найближчим часом».

У компанії заявили, що почали відкривати продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня. На цей момент відкритий продаж квитків на 70% цілорічних поїздів. Квитки на інші потяги «відкриють» найближчим часом.

Після реалізації всіх квитків на цілорічні поїзди «Укрзалізниця» розпочне призначення додаткових поїздів на період новорічних та різдвяних свят.