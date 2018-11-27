Укрзалізниця: продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть після 20 грудня, відкриють до 5 грудня

«Укрзалізниця» повідомляє, що продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть після 20 грудня, відкриють до 5 грудня 2018 року.

Квитки можна буде придбати за допомогою онлайн-сервісу «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

У залізниці додали, що 26 листопада відкрили продаж квитків на всі пасажирські поїзди, що відправляються з 9 до 20 грудня 2018 року включно.

Також «Укрзалізниця» обіцяє найближчим часом оголосити про призначення додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята. Цього року планують призначити близько 30 пар таких поїздів. В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців. Продаж квитків на додаткові поїзди буде відкрито після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.

Затримки з продажем квитків в «Укрзалізниці» раніше пояснювали змінами в графіку руху, пов’язаними з проведенням ремонту інфраструктури, запуском швидкісного ескпресу Київ-Пасажирський – Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».