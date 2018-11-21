«Укрзалізниця» розповіла, коли відновлять продаж квитків на поїзди після 9 грудня

Продаж квитків на всі поїзди після 9 грудня відновлять до 26 листопада, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня 2018 року, буде відкрито до 26 листопада. Наразі до графіка руху вносяться остаточні корегування, пов’язані з проведенням ремонту інфраструктури, запуском швидкісного ескпресу Київ-Пасажирський – Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу», – заявили в «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що завершується робота щодо призначення додаткових поїздів, і з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».

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