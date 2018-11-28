«Укрзалізниця» обмежує послуги з повернення квитків через інтернет

«Укрзалізниця» заявляє, що тимчасово обмежує послуги з повернення квитків через інтернет.

Як йдеться в повідомленні на сайті перевізника, причина такого рішення – не допустити спекуляцій і зловживань з квитками й уникнути штучного дефіциту у період новорічно-різдвяних свят.

Обмеження на повернення квитків онлайн діятимуть з 15 грудня 2018 року до 15 січня 2019 року.

В УЗ скаржаться, що значна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім чимало їх повертається у продаж безпосередньо перед відправленням поїзда.

Наразі виникли деякі затримки з продажем квитків через, зокрема, запуск ескпреса з центрального вокзалу у Києві до аеропорту «Бориспіль». Продаж квитків на поїзди після 20 грудня, відкриють до 5 грудня.