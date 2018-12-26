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26 Грудень 2018, Київ 20:03
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до постраждалої від негоди Полтавщини

За даними «Укрзалізниці», через Полтаву курсують близько 30 пасажирських поїздів

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«Укрзалізниця» заявляє, що призначила додаткові поїзди для перевезення громадян, пересування яких ускладнилося через негоду, зокрема, на Полтавщині.

«27 грудня додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків – Полтава – Київ і зворотно. Відправлення із Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву о 17:34, прибуття до Києва о 22:19. У зворотному напрямку з Києва відправлення о 06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 та до Харкова о 15:02», – повідомляє «Укрзалізниця».

Залізниця повідомляє, що на даний час у Полтавській області рух приміських і пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснюється в штатному режимі. Через Полтаву курсують близько 30 пасажирських поїздів.

26 грудня з 14:00 через складні погодні умови в Полтавську область закрили в’їзд для всіх видів автомобільного транспорту.

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