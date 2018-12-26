«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до постраждалої від негоди Полтавщини

«Укрзалізниця» заявляє, що призначила додаткові поїзди для перевезення громадян, пересування яких ускладнилося через негоду, зокрема, на Полтавщині.

«27 грудня додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків – Полтава – Київ і зворотно. Відправлення із Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву о 17:34, прибуття до Києва о 22:19. У зворотному напрямку з Києва відправлення о 06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 та до Харкова о 15:02», – повідомляє «Укрзалізниця».

Залізниця повідомляє, що на даний час у Полтавській області рух приміських і пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснюється в штатному режимі. Через Полтаву курсують близько 30 пасажирських поїздів.

26 грудня з 14:00 через складні погодні умови в Полтавську область закрили в’їзд для всіх видів автомобільного транспорту.