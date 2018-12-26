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26 Грудень 2018, Київ 15:29
Новини | Події

В’їзд до Полтавської області закривають для всіх видів транспорту – «Укравтодор»

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на території України й ускладнення через це дорожнього руху

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В’їзд до Полтавської області буде закритий для всіх видів транспорту з 14:00 26 грудня з огляду на затори, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор».

«Наразі затори ліквідовані на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук. Складна ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруіполь. У зв’язку зі збереженням складних погодних умов просимо водіїв тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані й бути особливо обережними та уважними в дорозі», – йдеться в повідомленні.

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Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на території України й ускладнення через це дорожнього руху.

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