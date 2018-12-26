ДСНС попереджає про ускладнення дорожнього руху через негоду

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на території України.

«26 – 27 грудня в Україні часом сніг, місцями пориви вітру 15-20 метрів на секунду, температура у середу вночі 0 – 6 градусів морозу за Цельсієм, вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни підвищення до 3 градусів морозу – 3 градусів тепла за Цельсієм», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Як вважають у відомстві, снігопад і вітер можуть зумовити часткове ускладнення руху транспорту на дорогах та роботу комунальників. Крім того, нагадують рятувальники, Гідрометцентр оголосив на території України штормове попередження.

За даними ДСНС, станом на ранок 26 грудня служба надала допомогу 228 людям, які потрапили в снігові пастки в Сумській області, звільнивши 60 транспортних засобів.

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У Полтавській області працюють пункти обігріву в готелі в селі Липове і в приміщенні школи села Святилівка. Близько 50 автомобілів стоять у заторі на автошляху Золотоноша – Кременчук.

Також ускладнений рух на шляху М-03 між селами Красногорівка та Червоне. Поліція перекрила рух для роботи техніки автодору, проте рух періодично поновлюється, пояснюють в ДСНС.

Поблизу села Тимченки Черкаської області в заторі на трасі Н-08 стоїть близько десяти авто.

Вранці 26 грудня рятувальники звільнили зі снігової пастки рейсовий автобус Москва – Бердянськ.