В Україні знеструмлені 479 населених пунктів – ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, місцями мокрий сніг та пориви вітру) станом на ранок 26 грудня в Україні знеструмлені 479 населених пунктів у 10 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше відключень електрики сталося в Дніпропетровській (172), Полтавській (119), Кіровоградській (68), Луганській (47), Харківській (33) та Черкаській (12) областях. Також є відключення на Сумщині, Донеччині, Чернігівщині та Миколаївщині.

«Бригадами обленерго проводяться заходи для відновлення електропостачання населених пунктів», – ідеться в повідомленні.

Увечері 25 грудня українська влада інформувала, що люди в 556 населених пунктах України залишилися без світла через негоду.