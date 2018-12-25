Через негоду в Україні знеструмлені 556 населених пунктів – ДСНС

Люди у 556 населених пунктах України залишилися без світла через негоду: дощ, сніг і сильний вітер, повідомляє Міністерство внутрішніх справ з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій ввечері 25 грудня.

«Станом на 19:00 у 9 областях внаслідок погіршення погодних умов (сильний вітер, дощ) знеструмлено 556 населених пунктів: Полтавська область – 131, Дніпропетровська – 117, Донецька – 14, Кіровоградська – 96, Харківська – 78, Луганська – 43, Сумська – 40, Миколаївська – 20, Черкаська – 17.

Зранку 25 грудня у ДСНС повідомляли про 128 знеструмлених населених пунктів України/

Також на сайті МВС зазначений перелік автошляхів, де ускладнений рух транспортних засобів:

«Ускладнений рух транспорту у Кіровоградській області унаслідок снігових переметів на трасі Кропивницький-Платонове. В заторі перебуває 3 транспортні засоби.​ У Черкаській області ускладнений рух на автошляху Золотоноша-Кременчук. В заторі перебуває 120 транспортних засобів. У Полтавській області ускладнений рух на автошляху поблизу села Красногорівка».

26 грудня, як прогнозують синоптики, майже по всій території України йтиме сніг, вдень – від 3 грудусів морозу до 2 градусів тепла.

«26 грудня вночі на Лівобережжі та на крайньому заході – сніг, вдень в Україні, крім південної частини, – мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 4-9 градусів, у західних та південних областях – 1-6 градусів морозу; вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Карпатах та на Лівобережжі – 1-6 градусів морозу», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.

У Карпатах можливі лавини.