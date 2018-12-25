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25 Грудень 2018, Київ 10:53
Новини | Події

Через негоду в Україні знеструмлені 128 населених пунктів – ДСНС

Синоптики прогнозують подальше погіршення погоди 25 грудня в більшості областей

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Люди у 128 населених пунктах України залишилися без світла через негоду: дощ, сніг і сильний вітер, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій 25 грудня.

Йдеться про вісім областей, найбільше постраждали з яких Дніпропетровщина і Кіровоградщина.

При цьому в ДСНС уточнили, що рух автомобільного транспорту забезпечено.

Синоптики прогнозують подальше погіршення погоди 25 грудня в більшості областей: пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов’ї місцями 25-28м/с, окрім західних областей, – хуртовини; на дорогах ожеледиця.

У Карпатах можливі лавини.

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