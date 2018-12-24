Синоптики попереджають про хуртовини й ожеледицю 25 грудня

Український гідрометцентр попереджає, що 25 грудня в Україні будуть пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов’ї місцями 25-28м/с, окрім західних областей, хуртовини; а на дорогах ожеледиця.

«У Кіровоградській, Черкаській, вночі місцями і в Київській областях сильний сніг; у Дніпропетровській, вночі місцями і в Миколаївські областях сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. У Києві 25 грудня помірний сніг, пориви вітру 15-20м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця. Приріст снігового покриву 5-10 см», — йдеться в повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

26-27 грудня в Україні, за даними синоптиків, часом можливий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

В Азовському морі вночі та вранці 25 грудня, в портах Маріуполь і Бердянськ, пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм.

Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах і вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства, йдеться в повідомленні.