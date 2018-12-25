Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні 26 грудня

26 грудня, у середу, майже по всій території Україні йтиме сніг, вдень – від 3 грудусів морозу до 2 градусів тепла, повідомляє Український гідрометцентр.

«26 грудня вночі на Лівобережжі та на крайньому заході – сніг, вдень в Україні, крім південної частини, – мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 4-9 градусів, у західних та південних областях – 1-6 градусів морозу; вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Карпатах та на Лівобережжі – 1-6 градусів морозу», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.

25 грудня у деяких регіонах країни спостерігається сильний снігопад та хуртовини, через це на окремих автошляхах ускладнений рух транспортних засобів, повідомляє департамент комунікації Національноїх поліції України.

«Внаслідок негоди ускладнений рух на деяких ділянках автодоріг Полтавської області. Зокрема, на трасі Київ-Харків поблизу села Решетилівка, а також на спуску та підйомі села Мачухи на автошляху Суми-Полтава-Олександрія. Також ускладнено рух й автошляхами Черкаської області. На Миколаївщині сніговими переметами ускладнений рух вантажного транспорту на автодорозі Кишинів-Платонов. Певні ускладнення в русі присутні також на автодорогах Кіровоградської та Сумської областей», – мовиться у повідомленні.

Напередодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодніх умов цього тижня по всій Україні.

Читайте також: «Київатодор» випустив на вулиці столиці 334 грейдери через снігопад

Сьогодні, 25 грудня, люди у 128 населених пунктах України залишилися без світла через негоду: дощ, сніг і сильний вітер, повідомила ДСНС. Йдеться про вісім областей, найбільше постраждали з яких Дніпропетровщина і Кіровоградщина. При цьому в ДСНС уточнили, що рух автомобільного транспорту забезпечено.

Синоптики напередодні прогнозували подальше погіршення погоди 25 грудня в більшості областей: пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов’ї місцями 25-28м/с, окрім західних областей, – хуртовини; на дорогах ожеледиця.

У Карпатах можливі лавини.