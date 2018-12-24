«Київатодор» випустив на вулиці столиці 334 грейдери через снігопад

На вулицях української столиці зараз працює 334 одиниці снігоприбиральної техніки та 52 бригади «Київавтодору» з ручного прибирання, інформує КМДА на своєму сайті.

«Із 06:00 у Києві знову сніг, підприємства «Київавтодору» працюють у посиленому режимі. На столичні дороги вийшли солерозкидачi, щоб не допустити утворення ожеледі та снігових накатів. Першочергово обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях зi складними умовами руху, мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах, а також вулицях, якими курсує громадський транспорт», – йдеться у повідомленні.

Міська влада закликає водіїв не залишати свої транспортні засоби обабіч вулиць та доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

За даними Українського гідрометцентру, у понеділок у Києві йтиме мокрий сніг, і буде слизько.

Напередодні ДСНС попередила про погіршення погодніх умов цього тижня по всій Україні.