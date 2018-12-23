Синоптики попереджають про негоду в Україні наступного тижня

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє про ймовірність сильного погіршення погодніх умов наступного тижня, що може ускладнити роботу автотранспорту, комунального господарства, органів енергетики. Такі дані із посиланням на Український гідрометцентр зазначені на сайті установи.

«25 грудня у зв'язку з виходом південного циклону у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, хуртовини, у Приазов'ї та східних областях сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. У всіх вказаних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25 м/с. Температура вночі 4-9 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу, в Приазов'ї та східних областях протягом доби близько 0 градусів», – мовиться у повідомленні.

Синоптик Наталія Діденко у свою чергу прогнозує, що вже із понеділка сніг і мокрий сніг присунуть на захід та північ України, а на Одещині литиме дощ.

«Вже ввечері 24 грудня та вночі 25 грудня жвавий вітряний циклон з південного заходу зумовить якусь просто синоптичну сніго-дощову какофонію (цікаво, що ось це слово нікого не бентежить) вже на Півдні, Сході, в районах Дніпра, виверне потім зранку та вдень у вівторок снігом на Полтавщину та Сумську область», – зазначає вона.

Між тим, у Києві, за даними Українського гідрометцентру, у понеділок йтиме мокрий сніг, і буде слизько.