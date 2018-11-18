Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Листопад 2018, Київ 15:44
Новини | Події

У КМДА запевнили, що столиця готова до зими

У КМДА заявили, що підготувалися до зимової негоди

Дивитись коментарі

Транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період. Про це заявили у Київській міській державній адміністрації.

«Сьогодні уся спеціальна техніка знаходиться у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу. Придбано необхідну кількість шанцевого інструменту для ручного прибирання сходових маршів, зупинкових комплексів тощо. В ангарах підприємств вже маємо 35 тисяч тонн солі та близько 35 тисяч тонн піщано-соляної суміші для обробки доріг. Придбано 44 трактори, які дозволяють прибирати тротуари, місця, де ускладнено рух, та 10 навантажувачів. Також маємо запас паливно-мастильних матеріалів: близько 85 тонн дизельного пального і близько 50 тонн бензину», – ідеться у повідомленні.

У випадку сильних снігопадів столична влада планує залучати техніку інших організацій.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Пора ставити ялинку»: київський сніг у світлинах Instagram

«Транспортні підприємства вже уклали понад 160 відповідних договорів. Також видані доручення щодо збільшення кількості рухомого складу на маршрутній мережі на час осінньо-зимового періоду», – заявили у КМДА.

Синоптик синоптик Наталка Діденко повідомила, що антициклон із півночі зумовить суху погоду на більшій частині території України впродовж вихідних, виняток становитиме погода в південній і східній частинах країни.

«Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор’я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними», – попередила синоптик Наталка Діденко.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG