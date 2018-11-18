У КМДА запевнили, що столиця готова до зими

Транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період. Про це заявили у Київській міській державній адміністрації.

«Сьогодні уся спеціальна техніка знаходиться у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу. Придбано необхідну кількість шанцевого інструменту для ручного прибирання сходових маршів, зупинкових комплексів тощо. В ангарах підприємств вже маємо 35 тисяч тонн солі та близько 35 тисяч тонн піщано-соляної суміші для обробки доріг. Придбано 44 трактори, які дозволяють прибирати тротуари, місця, де ускладнено рух, та 10 навантажувачів. Також маємо запас паливно-мастильних матеріалів: близько 85 тонн дизельного пального і близько 50 тонн бензину», – ідеться у повідомленні.

У випадку сильних снігопадів столична влада планує залучати техніку інших організацій.

«Транспортні підприємства вже уклали понад 160 відповідних договорів. Також видані доручення щодо збільшення кількості рухомого складу на маршрутній мережі на час осінньо-зимового періоду», – заявили у КМДА.

Синоптик синоптик Наталка Діденко повідомила, що антициклон із півночі зумовить суху погоду на більшій частині території України впродовж вихідних, виняток становитиме погода в південній і східній частинах країни.

«Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор’я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними», – попередила синоптик Наталка Діденко.

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