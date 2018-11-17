Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

Український гідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах України 17 листопада.

«17 листопада вночі у південній частині, східних та Дніпропетровській областях – невеликий сніг, вдень у Приазов'ї та Криму – невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем; на решті території без опадів. На дорогах країни, крім заходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині вночі та вранці окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; на півдні країни протягом доби від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 0-5° тепла», – мовиться в повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.

Зважаючи на повідомлення синоптиків, управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій закликало киян бути обережними, пересуваючись містом, і порадило, як діяти під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть, не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитись – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Синоптик синоптик Наталка Діденко напередодні повідомила, що антициклон із півночі зумовить суху погоду на більшій частині території України впродовж вихідних, виняток становитиме погода в південній і східній частинах країни.

«Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор’я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними», – попередила синоптик Наталка Діденко.

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