Антициклон на вихідні: в Україні буде переважно сухо – синоптики

Антициклон із півночі зумовить суху погоду на більшій частині території України, повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, виняток становитиме погода в південній і східній частинах країни.

«Сьогодні складна погода у південній частині та на Сході, йдуть дощі, мокрий сніг та сильний вітер. До завтра негода послабне, але повністю опади не припиняться. І також затримається поривчастий вітер», – вказала синоптик.

«Температура повітря особливо не зміниться, вночі від нуля до мінус п’яти градусів, удень 0 +5», – додає Діденко.

«Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор’я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними. Така можлива несприятлива погода відчувається нашим організмом часто заздалегідь», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

У Києві, куди антициклон уже приніс сонячну і суху погоду, такі умови збережуться й на вихідних, вказує американський погодний сервер wunderground.com. Удень у суботу і неділю теплішатиме до нуля і навіть незначних плюсів, уночі буде морозно – до мінус шести найближчої ночі і до мінус восьми – в ніч на неділю, 18 листопада.

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