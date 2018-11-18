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18 Листопад 2018, Київ 12:32
Новини | Події

У Києві по обіді очікується мокрий сніг і ожеледиця – Гідрометцентр

У Києві прогнозують мокрий сніг

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У другій половині дня 18 листопада у столиці місцями очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, попередили в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, у Києві вдень очікується температура близько нуля.

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Синоптик синоптик Наталка Діденко повідомила, що антициклон із півночі зумовить суху погоду на більшій частині території України впродовж вихідних, виняток становитиме погода в південній і східній частинах країни.

«Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор’я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними», – попередила синоптик Наталка Діденко.

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